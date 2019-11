Nance Coolen keert weer terug bij de dancegroep Twenty 4 Seven, die furore maakte in de jaren negentig. De 46-jarige presentatrice en zangeres zegt in een verklaring dat ze haar fans en publiek enorm miste.

"Ook zag ik mijn collega's optreden op ninetiesfestivals, en ik heb altijd gedacht dat ik daar ook graag weer eens zou willen staan", aldus Coolen.

Afgelopen zomer werd ze door producer Ruud van Rijen benaderd over een terugkeer bij het dancegezelschap. "Ik mag weer de hits zingen waar ik me zo bij thuis voel en waar iedereen mij van kent, en ook nog eens op het podium staan met de twee liefste collega's die ik ken", zegt Coolen.

"Wij kijken er alle drie enorm naar uit om het publiek weer te omarmen en mee terug te nemen naar de nineties en te genieten van de geweldige muziek uit die tijd." De zangeres zal vanaf maart 2020 samen met het muziekduo Jacks & Hanks optreden.

Groep scoort wereldwijd hits

Twenty 4 Seven werd in 1989 opgericht door Van Rijen. De destijds zestienjarige Coolen werd door hem ontdekt in een discotheek en verzorgde de vocalen van I Can't Stand It, dat een hit werd. In 1992 kwam rapper Stay-C (Stacey Seedorf) bij de groep en werden er wereldwijd hits gescoord met nummers als Slave to the Music en Is It Love.

Coolen verliet de groep in 1995 om een solocarrière te beginnen. Later maakte ze ook haar debuut als presentatrice en was ze te zien in onder meer Lingo.

De groep treedt nog steeds op met Stay-C en wisselende zangeressen. Deze formatie zal blijven optreden, maar dan onder de naam Twenty 4 Seven feat. Stay-C & Li-Ann.

Twenty 4 Seven is niet de enige eurodancegroep die nog steeds optreedt. Zo zijn ook de Vengaboys en 2 Brothers of the 4th Floor nog regelmatig te zien op festivals en andere evenementen.