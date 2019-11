Duncan Laurence heeft geleerd van de luchtweginfectie waar hij eind oktober mee kampte: de zanger let nog beter op hoe hij zich voelt en probeert meer rustmomenten voor zichzelf te vinden in zijn drukke agenda.

Woensdagavond staat de Songfestival-winnaar voor het laatst in 2019 op een Nederlands podium. In Utrecht haalt hij het concert in dat hij in oktober moest afzeggen vanwege de infectie. Hij moest in totaal drie optredens schrappen.

"Ik vond dat verschrikkelijk. De hele dag heb ik met allemaal mensen geprobeerd alsnog het podium op te kunnen, maar toen de kno-arts tegen me zei dat ik zo echt niet kon optreden, wist ik dat het echt belangrijk was om goed te luisteren. Heel Nederland was koortsig en grieperig zei hij, maar ik had de pech dat het op mijn stembanden sloeg en niks meer kon", aldus de 25-jarige zanger in gesprek met NU.nl.

Een 'gezondheidsteam' helpt Laurence gezond te blijven, zodat hij de optredens die in november en december in Europa staan gepland, zeker door kunnen gaan. "Een chiropractor komt m'n hele lijf kraken en een stemcoach traint met mij m'n stembanden. Ik ben in hele snelle tijd natuurlijk ineens heel veel gaan optreden. Dat is supertof, maar ook zwaar voor m'n lichaam."

'Alles is zo bijzonder en ik vind alles zo leuk'

"Ik bleef steeds doorgaan, omdat ik alles zo bijzonder en zo leuk vind en zo dankbaar ben. Maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet goed, je moet gewoon zo af en toe ook niks kunnen doen", aldus de zanger.

Voorlopig is daar nog geen tijd voor: nadat Laurence zijn Nederlandse tournee afsluit, gaat hij meteen door naar Milaan voor een optreden. Daarna staat de zanger, die in oktober ook nog het nieuwe nummer Love Don't Hate It uitbracht, in een maand tijd zestien keer op podia in onder meer Engeland, Noorwegen, Denemarken en Spanje.

"Ik heb daar ook onwijs veel zin in. We zijn nu al in Parijs geweest en om daar dan allemaal Franse mensen mijn liedjes te horen meezingen is zo bijzonder. Met de band gaan we op een gegeven moment met z'n allen in een tourbus zitten en rondrijden. Het is weer een heel nieuw avontuur."

Het jaar sluit hij af in Nederland. Na 15 december is zijn touragenda leeg tot maart 2020.

"Dan neem ik wel rust, daarna. Ik ben echt van plan mezelf even op te sluiten, op m'n eigen bank te zitten en gewoon te netflixen. Even niks de wereld in gooien, alleen maar dingen opnemen: films, series, verhalen van vrienden en familie. Dit superbizarre en fantastische jaar nog eens overdenken."