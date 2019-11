Waylon brengt nog deze maand een volledig nieuw album uit. De zanger kondigt op Facebook aan dat zijn zesde plaat Human heet en op 29 november verschijnt.

De zanger nam zijn nieuwe muziek op in een studio in Nashville. Het is zijn eerste nieuwe album nadat The World Can Wait, met zijn songfestivalinzending Outlaw In 'Em, in 2018 verscheen.

Op de verschijningsdatum van de nieuwe plaat staat Waylon 's avonds in Rotterdam Ahoy voor zijn Top 1000 concert. Ook op 30 november geeft hij een optreden waarin hij covers en eigen werk zal laten horen.

Waylon bracht onlangs de nieuwe single I Should Be Loving You uit. Het is de eerste single van het nieuwe album dat acht liedjes telt.