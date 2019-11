Harry Styles zal op 6 mei 2020 een concert geven in de Ziggo Dome. De show maakt onderdeel uit van de Love on Tour, die het voormalig One Direction-lid in april start in het Verenigd Koninkrijk. De tour staat in het teken van zijn nieuwe album.

Recentelijk kwam Styles' nieuwe nummer Lights Up uit en op 13 december verschijnt Fine Line, de opvolger van Harry Styles uit 2017, zijn debuut dat destijds erg positief werd ontvangen.

Critici waren ervan onder de indruk hoe Styles, die beroemd werd met de boyband One Direction, zijn tienerpopstijl inwisselde voor een serieuzer geluid. Ook was de zanger in 2017 te zien in de oorlogsfilm Dunkirk, waarvan een aantal scènes in Nederland werd opgenomen.

Het is niet de eerste keer dat Styles solo optreedt in de Ziggo Dome, ook in maart 2018 gaf de zanger een concert in Amsterdam.

De kaartverkoop voor zijn concert start op vrijdag 22 november om 10.00 uur.