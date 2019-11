De Duitse zangeres Nicole is toegevoegd aan de line-up van Het Grote Songfestivalfeest dat op 15 december in de Ziggo Dome plaatsvindt. Zij won het Eurovisiesongfestival in 1982 met het liedje Ein bisschen Frieden. Ook Gali Atari, die in 1979 met Milk & Honey won namens Israël met het nummer Hallelujah, is van de partij. Ook Verka Serdjoetsjka, de excentrieke deelnemer van Oekraïne in 2007, zal optreden.

Conchita Wurst, die Oostenrijk in 2014 als vrouw met baard de zege bezorgde, is niet aanwezig. Of de Nederlandse winnaar van 2019 - Duncan Laurence - ook optreedt, is nog niet bekend.

Verder maken onder anderen Sandra Kim, Katrina & The Waves en Dana International hun opwachting bij Het Grote Songfestivalfeest net zoals Loreen, Netta, Lenny Kuhr, Lordi, Ruslana en Emmelie de Forest.

Ook zijn er optredens van Nederlandse artiesten: Marlayne en Mandy Huydts (beiden voormalig deelnemers) zullen het winnende lied Ding-a-Dong van Teach Inn uit 1975 ten gehore brengen en ook Ruth Jacott en Edsilia Rombley zingen hun Songfestival-lied.

De presentatie van Het Grote Songfestivalfeest is in handen van Cornald Maas, Jan Smit en Tim Douwsma.