Hind legt momenteel de laatste hand aan een nieuwe EP die ze zelf als r&b omschrijft. De in Los Angeles woonachtige zangeres vertelt in gesprek met NU.nl dat ze eerder een volledig album af had, dat toch niet uitgebracht zal worden. In plaats daarvan bleef ze werken aan nieuwe liedjes om haar sound te ontwikkelen.

De 34-jarige zangeres, die haar muziek tegenwoordig uitbrengt onder haar achternaam Laroussi, legt uit dat ze onlangs een nieuw team om zich heen heeft verzameld. Zij wezen haar erop dat ze nog beter moest kunnen dan het album dat al op de plank lag. "Dat was een heftige beslissing en voelde eerst wel als een verlies, maar gek genoeg besefte ik binnen een maand dat het inderdaad beter kon."

Hind wil het nieuwe materiaal komend jaar uitbrengen. "We zijn nu bezig met het afproduceren. Ik durf nog niet te zeggen in welke maand de EP zal verschijnen, maar we zitten wel in een afrondende fase", aldus Hind. Voordat de EP uitkomt, wil ze eerst nog enkele singles uitbrengen. "Ik ben heel trots op de nummers en kan echt niet wachten om ze eindelijk te kunnen delen, zeker ook met de mensen die me in Nederland volgen."

Hind verhuisde vier jaar geleden naar de stad in Californië om daar aan haar carrière te bouwen. Ze vertelt dat dit zeker in het begin niet van een leien dakje ging. "De eerste drie jaar waren emotioneel heel zwaar en ik moest erg wennen aan de mensen hier en hoe de industrie werkt. Gelukkig heb ik nu fijne mensen gevonden om mee te werken. Ik heb eindelijk het gevoel dat ik op mijn plek zit en dat alles klopt."

'Ik raakte mijn vertrouwen in mensen kwijt in Los Angeles'

Het verzamelen van de juiste mensen om haar heen bleek essentieel voor de uit Gouda afkomstige zangeres. "Ik heb echt momenten gehad dat ik ermee wilde stoppen, omdat ik gek werd. Iedereen hier wil het maken in de entertainmentindustrie en ze gaan over lijken. Ik raakte mijn vertrouwen in mensen kwijt en werd heel onzeker. Ik heb moeten leren dicht bij mezelf te blijven en al het andere te filteren. Ik vertrouw nu op mijn eigen intuïtie en dan komen de dingen naar mij toe."

Sindsdien zit de zangeres naar eigen zeggen in een flow en legt ze de lat voor zichzelf steeds hoger. "Het schrijven en het inzingen ging steeds vloeiender. Ik heb me kunnen ontwikkelen als liedjesschrijver en samen met producer KP nu echt mijn sound gevonden. Het is r&b en pop, maar natuurlijk komen de Arabische invloeden ook weer terug."

Hind bracht als Laroussi eind vorig jaar de single Lost uit. Een remix van het nummer haalde de top tien van de Amerikaanse Billboard Dance Charts.