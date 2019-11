Acteur Joe Pesci keert weer terug naar zijn oude liefde: muziek. NME meldt donderdag dat de 76-jarige Amerikaan deze maand na 21 jaar weer een nieuw album uitbrengt.

Pesci… Still Singing komt op 29 november uit. Op het nieuwe album staat ook een duet met Maroon 5-zanger Adam Levine.

Pesci maakte in 1968 zijn zangdebuut met het album Little Joe Sure Can Sing!. Op het hoogtepunt van zijn acteercarrière - in 1998 - kwam het album Vincent Laguardia Gambini Sings Just For You uit.

Pesci is binnenkort te zien in de film The Irishman die vanaf 27 november beschikbaar is op Netflix. Pesci speelt voornamelijk rollen als schurk of maffioso. Voor zijn bijrol in de film Goodfellas ontving Pesci in 1991 een Oscar.

Hij werkte veel samen met Robert De Niro en Martin Scorsese en was onder meer ook te zien in de Home Alone- en Lethal Weapon-films.