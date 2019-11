DI-RECT bestaat volgend jaar twintig jaar en dat viert de Haagse band met een concert in Rotterdam Ahoy. De jubileumshow vindt plaats op 10 oktober 2020, kondigt het vijftal donderdag aan via sociale media.

"We hebben zo vaak in Ahoy gestaan in dienst van andere producties, maar deze is voor onszelf. Na twintig jaar gaan we het gewoon doen", vertelt zanger Marcel Veenendaal.

DI-RECT scoorde in 2002 met Inside My Head zijn eerste toptiennotering in Nederland. Later volgden hits als She, Cool Without You, A Good Thing en Times Are Changing. Het recentste studioalbum van de band verscheen in 2017. Eerder dit jaar bracht de band nog singles als Devil Don't Care en Be Strong uit.

De band staat niet al twintig jaar in dezelfde opstelling op het podium. In 2009 verliet zanger Tim Akkerman de band en hij werd vervangen door Veenendaal. Hij wist de zoektocht naar een nieuwe frontman in een BNN-programma te winnen. In 2016 voegde gitarist Paul Jan Bakker zich officieel bij de band.

De kaartverkoop voor het concert in Ahoy begint op maandag 11 november. Onlangs kondigde DI-RECT ook een Europese tour aan. In december spelen ze in onder anderen Duitsland, Oostenrijk en Hongarije.