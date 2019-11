Lady Gaga heeft haar optreden van woensdagavond in Las Vegas afgezegd vanwege ziekte. De zangeres zou daar haar Enigma-residentieshow hervatten in het Park Theater. Op Twitter liet ze weten: "I love you little monsters. I will make it up to you."

Lady Gaga zei niet te kunnen optreden vanwege een sinusinfectie en bronchitis. "Ik ben compleet van slag omdat ik niet kan optreden vanavond voor al die mensen die speciaal hierheen kwamen om mij te zien. Ik voel me echter erg ziek. Verdrietig ook want ik wil jullie niet in de steek laten. Maar ik voel me gewoon te zwak en te ziek om op te treden. Maar: 'I love you little monsters' en ik maak het goed met jullie."

Vooralsnog gaat de volgende show - die vrijdag staat geprogrammeerd - nog wel door. Gaga staat tot en met 1 januari in Las Vegas met haar Enigma-show die vervolgens weer hervat wordt in mei.