Sharon Stone is een rechtszaak begonnen tegen de vrouwelijke rapper Chanel West Coast. Die zou volgens de actrice meeliften op haar populariteit door in het nummer Sharon Stoned 33 keer haar naam te gebruiken, meldt The Hollywood Reporter dinsdag na het inzien van de aanklacht.

Chelsea Dudley, zoals Chanel West Coast in het echt heet, gebruikt in het nummer uit 2018 de eerste dertig seconden alleen de woorden Sharon en Stone. De achternaam van de actrice komt 99 keer voor in het nummer. In de bijbehorende muziekvideo is een persoon te zien die gelijkenis vertoont met Stone in de film Basic Instinct.

De 61-jarige actrice vindt dat er sprake is van inbreuk op haar publicatierechten. Via een dwangbevel wil ze de 31-jarige rapper laten ophouden met het gebruik van haar naam en beeltenis.

Stone wil volgens de aanklacht, die op 4 november is ingediend bij de rechtbank van Los Angeles, controle houden over haar naam, beeltenis en persoon. Ze vraagt om een rechtszaak waarin een jury uitspraak doet. In de aanklacht zijn geen bedragen voor een eventuele schadevergoeding vermeld.