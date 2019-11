Het nummer This is How zal woensdag voor het eerst te horen zijn op BBC Radio 2, tijdens de ontbijtshow van radiopresentator Zoe Ball.

Michael nam het nummer op vlak voor zijn onverwachte dood in 2016. Hij werkte op dat moment aan een nieuw album.

"Ik was, en ben nog steeds, een enorme fan van Wham! en George Michael. Ook al is hij niet meer onder ons, zijn muziek blijft een bron van vreugde voor ons allemaal", zegt Bell. "Het is een eer om dit nog onbekende nummer van George in mijn Breakfast Show te draaien".

Het nummer This is How is ook deel van de soundtrack van de film Last Christmas, die op 15 november in première gaat.

Last Christmas is bedacht en geschreven door Emma Thompson, die samen met Emilia Clark ook in de film speelt. Thompson baseerde het verhaal op het gelijknamige kerstnummer van Wham!, de band waar George Michael in de jaren tachtig beroemd mee werd.

Onlangs vertelde Thompson in The Tonight Show dat ze haar plan voor de film, waar ze in totaal acht jaar aan werkte, besproken had met George Michael. "Hij was heel enthousiast" zei ze.