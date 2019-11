The Script brengt vrijdag na twee jaar weer een nieuw album uit, getiteld Sunsets & Full Moons. De bandleden, die veel vrouwelijke fans hebben, merken dat veel van hen onzeker zijn en willen hen daarom wat meer zelfwaardering geven met hun muziek, vertelt gitarist Mark Sheehan in gesprek met NU.nl.

Het onderwerp zelfliefde staat centraal op hun nummer If You Don't Love Yourself, vertelt Sheehan. "In deze sociale media-rijke tijd lijkt het gras altijd groener bij de ander, maar als je er eenmaal bent, is het gewoon een veldje."

"Als mensen één dislike krijgen, dan doet dat al iets met hun eigenwaarde. Zelfs bij mijn eigen vrouw merk ik het, als ze zichzelf dik noemt. We willen mensen de boodschap meegeven: stop alsjeblieft met het haten van jezelf."

De bandleden hebben een pittige tijd achter de rug, waar de band over zingt op hun nieuwe album. "There is no output without input. Er is veel gebeurd met ons in de afgelopen jaren: Dan (leadzanger O'Donoghue, red.) heeft zijn moeder verloren en Glen (Power, drummer) zijn vader", zegt Sheehan. "Maar er zijn ook positieve dingen gebeurd: ik heb een kindje gekregen."

De bandleden gebruikten die gebeurtenissen voor muziek, waar uiteindelijk negen liedjes uit voortkwamen. "Ze staan bijna allemaal op chronologische volgorde en samen laten ze horen hoe ons leven er de afgelopen twee jaar heeft uitgezien."

De eerste single daarvan is The Last Time , waarover door fans wordt gezegd dat het erg klinkt als de beginjaren van The Script. "Dat is niet bewust gedaan", benadrukt de gitarist.

"Bij onze nieuwe muziek hebben we ons meer gefocust op de melodie en teksten en zijn we ver van tierelantijntjes weggebleven. We hebben het muziek maken - zoals we altijd al deden - gebruikt als een manier om onszelf te helen, om dingen te verwerken en te leren omgaan met lastige perioden. Het is eigenlijk een soort therapie."

'Hits houden je aan het werk'

The Script is bekend van talloze hits: van hun eerste The Man Who Can't Be Moved, tot Hall of Fame met Will.i.am en Superheroes, platen die overigens alle drie een vaste plek hebben in de Top 2000. Legt dat enorme succes een druk op het maken van nieuwe muziek?

"Zeker", vindt de gitarist, die 20 en 21 maart 2020 met zijn band in de Amsterdamse Ziggo Dome staat. "Een hit helpt je aan vollere zalen en houdt je als het ware aan het werk."

Zo'n hit komt er echter niet zomaar. "Het beste dat je kunt doen is een heel goed nummer schrijven, dat helemaal resoneert met jezelf - alleen dan kunnen de fans zich er ook in herkennen. Het is zo speciaal als je je eigen, eerlijke verhaal in een liedje vertaalt en dat het dan een hit wordt. Dat voelt alsof alle puzzelstukjes op de goede plek vallen."

'Net als de beste vrienden hebben we weleens ruzie'

The Script is inmiddels al ruim elf jaar wereldwijd beroemd. De drie bandleden zijn in die jaren goede vrienden geworden.

"Je kan niet zo'n lange carrière samen hebben zonder bevriend te zijn", vindt Sheehan. "Af en toe hebben we, net als in de beste vriendschappen, weleens ruzie. We hebben dan ook wel heftige dingen meegemaakt: we roken en dronken te veel, hadden veel feestjes. Maar we bleven elkaar altijd respecteren."

Vooral in de eerste vier jaar van hun carrière, toen ze binnen korte tijd heel bekend werden, maakten de Ieren behoorlijk wat downs mee. "Nu zijn we wat onze carrière betreft gesetteld en weten we wie we zijn, zodat we onze sound echt kunnen omarmen. Inmiddels zijn we zes albums verder, terwijl de meeste bands het niet eens drie albums volhouden."