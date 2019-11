The Chainsmokers zijn op vrijdag 23 oktober 2020 te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het Amerikaanse dj-duo geeft een optreden tijdens Amsterdam Dance Event (ADE).

Het concert maakte deel uit van van hun Europese tournee die op 9 oktober 2020 begint in München. Het duo treedt voor de tour in totaal in negen Europese steden op. In februari 2018 stonden The Chainsmokers ook al in de Ziggo Dome.

De dj's combineren indie, hiphop, popmuziek en EDM. The Chainsmokers zijn bekend van nummers als #Selfie, Closer, Paris en Something Just Like This.

Op vrijdag 8 november komt de nieuwe single Push My Luck uit, afkomstig van hun derde studioalbum World War Joy.

De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome start op vrijdag 8 november.