Filmcomponist Hans Zimmer komt op 27 februari 2021 naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Zijn optreden zal in het teken staan van zijn Europese tour.

Het is voor het eerst in vier jaar dat de componist in Nederland optreedt. Zijn filmmuziek wordt intussen ook los gebruikt voor muziekevenementen. Zo vindt op maandag 11 november The World of Hans Zimmer plaats, waar de Duitser zelf niet bij aanwezig is. Wel is hij regisseur en curator van de show.

Met muziek voor films als The Lion King, Gladiator, Inception en Interstellar is Zimmer een van de bekendste componisten ter wereld. Voor zijn muziek ontving hij tot nu toe elf Oscar-nominaties, waarvan hij er één verzilverde (The Lion King in 1995). Onder zijn producties die voor 2020 staan gepland, zijn grote films als Wonder Woman 1984 en Dune.

De kaartverkoop voor Hans Zimmer Live - Europe Tour 2021 start op woensdag 6 november om 10.00 uur via Eventim.nl.