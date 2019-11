Het nieuwe album van metalband Deftones komt zeker volgend jaar uit. Dat meldt NME zondag op basis van een interview dat frontman Chino Moreno gaf bij een lokale tv-zender in San Diego.

De band heeft inmiddels al voldoende materiaal opgenomen om een album mee te vullen. Het nieuwe album, waar een jaar lang aan is gewerkt, wordt de opvolger van Gore uit 2016.

"We hebben onszelf niet in een ruimte opgesloten om er pas uit te komen op het moment dat het album klaar was. Nee, we hebben ervan genoten en de tijd genomen. We kwamen steeds een paar weken samen, bespraken dan elkaars ideetjes, gingen dan weer naar huis om erover na te denken en spraken dan later weer af om het weer wat verder uit te werken. Dat is een heel mooi proces geweest", aldus Moreno.

Deze zomer ging de band daadwerkelijk de studio in om nummers op te nemen. Het negende studioalbum van Deftones zal in 2020 uitkomen. Moreno kon nog niet zeggen wanneer dat precies gebeurt: "We hopen natuurlijk zo snel mogelijk. Maar het belangrijkste voor ons is om te zorgen dat het een goed album wordt. We gaan er de komende twee tot drie jaar ook mee optreden, dus we moeten er iedereen blij mee kunnen maken. Inclusief onszelf."