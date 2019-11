Ruim een week na het verschijnen van hun nieuwe album Sweet High heeft Krezip een gouden plaat mogen ontvangen. De plaat is de eerste die de band uitbrengt nadat de leden tien jaar geleden besloten om uit elkaar te gaan.

Krezip kreeg de gouden plaat tijdens de opnames van het radioprogramma Muziekcafé op NPO Radio 2.

Zangeres Jacqueline Govaert had de gouden plaat, die wordt uitgereikt wanneer er meer dan twintigduizend exemplaren zijn verkocht, niet zien aankomen. "We zitten nog in de rush van de uitverkochte concerten van afgelopen weekend. Dat het album zo snel goud is geworden is echt ongelofelijk en een prachtige kers op de taart", zegt de leadzangeres.

Krezip lanceerde Sweet High vorige week donderdag tijdens de eerste show in de Amsterdamse Ziggo Dome. De cd bevat tien nummers, waaronder de hits Lost Without You en How Would You Feel.

Band kondigde begin dit jaar reünie aan

Krezip werd eind jaren negentig opgericht en scoorde hits als I Would Stay en Sweet Goodbyes. Het laatste optreden van de band voor de terugkeer vond in 2009 plaats in de Heineken Music Hall (nu AFAS Live).

Het zestal was na tien jaar weer te zien op de vijftigste editie van Pinkpop. De band brak mede dankzij een show op Pinkpop in 2000 door bij een groter publiek.

Begin dit jaar liet Krezip weten weer het podium te betreden. "Dit jaar vallen alle getallen op hun plek", aldus de band. "Het is tien jaar geleden dat Krezip stopte en Pinkpop bestaat vijftig jaar. Een reünie was nooit een optie, tot we op een dag wakker werden en het ineens de énige optie was."