In het voorjaar van 2020 zullen de leden van Amerikaanse rockband Rage Against the Machine voor het eerst in negen jaar weer samen optreden. Dit werd vrijdag gemeld op hun sociale media.

Op een ongeverifieerde Instagram-pagina verscheen vrijdag een foto van de protesten in Chili, gemaakt door de Chileense actrice Susana Hidalgo. Bij die foto worden vijf concertdata aangekondigd, op verschillende locaties in de Verenigde Staten.

Een muziekmanager, die nauw samenwerkt met de band, bevestigt aan Forbes dat de informatie in de post correct is.

Rage Against the Machine, gevormd in 1991, staat bekend om hun antiautoritaire en revolutionaire politieke opvattingen. Hun bekendste hit, Killing in the Name (1992), is een tirade tegen politiegeweld, institutioneel racisme en militarisme.

De band ging uit elkaar in 2000. Sindsdien zijn ze al enkele keren bij elkaar gekomen voor een reuniëconcert. Zo speelden ze in 2007 op muziekfestival Coachella. Volgens zanger Zack de la Rocha deden ze dat om kritiek op de politiek van president George W. Bush te kunnen uiten.

Leden vormen 'supergroep' met andere muzikanten

Sinds 2016 vormen drie leden van Rage Against the Machine de supergroep Prophets of Rage, samen met leden van Public Enemy en Cypress Hill. De naam van hun tour door Amerika was destijds 'Make America Rage Again'.