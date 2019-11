In de zomer van 2018 stond Geike Arnaert dikwijls op het podium met de mannen van BLØF om de hit Zoutelande ten gehore te brengen. Maar ondertussen was de veertigjarige zangeres ook druk bezig met haar eigen muziek. In oktober bracht ze voor het eerst in acht jaar een soloalbum uit, Lost in Time.

Dat album kwam er niet zomaar. "Toen ik er echt aan begon ging het eigenlijk heel vlot, maar het heeft lang geduurd voordat ik op dat punt kwam", vertelt ze aan NU.nl. "In 2013 had ik al een paar nieuwe nummers gemaakt, maar het voelde niet goed. Ik was gewoon niet tevreden. Toen heb ik het allemaal aan de kant gezet."

Arnaert twijfelde er zelfs een tijdje aan of ze wel door zou gaan als artiest. Ze schreef zich in voor een opleiding tot zangleraar aan het Complete Vocal Institute, een zangschool in Denemarken. De techniek die daar onderwezen wordt ('Complete Vocal Technique') gaat er vanuit dat de menselijke stem een enorme variatie aan geluiden kan voortbrengen, van raspende grunt tot heel hoge fluittoon.

"Op die opleiding benader je zang vanuit een praktische methode, het is heel technisch. Het staat totaal los van mijn werk als artiest, maar het is juist leuk om er vanaf de andere kant mee bezig te zijn." Want al overwoog Arnaert uit de muziekindustrie te stappen, stoppen met zingen kwam niet bij haar op. "Ik zing al sinds ik een klein kind ben. Zingen is wat ik doe."

Meer organisch dan elektronisch



Toch lukte het haar niet om zich helemaal over te geven aan het zangleraarschap. "In 2016 begon het toch weer te kriebelen." Ze ging samenwerken met muzikant Joost Zweegers en producer Wouter van Belle, die haar overhaalden meer akoestisch te werk te gaan. "Ik ben een nieuwe weg ingeslagen", zegt ze daarover. "Het was even wennen, maar het werkte uiteindelijk veel beter. Mijn wereld blijkt meer organisch dan elektronisch."

'Hooverphonic staat ver van mij af'



Daarom vindt ze het niet zo erg dat haar voormalige band Hooverphonic, waarmee ze van 1997 tot 2008 electropop en triphop maakte, volgend jaar zonder haar naar het Eurovisie Songfestival gaat. "Ik ben heel erg blij voor ze en ik ga zeker voor ze duimen, maar hun muziek staat nu heel ver van mij af."

Geike Arnaert komt ook naar Nederland met haar nieuwe muziek. In februari staat ze in Paradiso, ook gaat ze spelen op Eurosonic Noorderslag. "Ik zie er erg naar uit", zegt Arnaert, "Het Nederlandse publiek is grotendeels nieuw voor mij, dus ik zal ze moeten veroveren met mijn muziek. Ik ben altijd heel dankbaar als zoiets lukt."