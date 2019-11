Muziekstreamingdienst Spotify ververst iedere vrijdag de afspeellijst New Music Friday, waarin een groot deel van de nieuwe singles uit binnen- en buitenland wordt opgenomen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Dua Lipa - Don't Start Now

Na haar grote doorbraak met haar naar zichzelf vernoemde debuutalbum met de hit New Rules, brengt Dua Lipa nu de eerste single van haar tweede plaat uit. Het lied heet Don't Start Now en is een duidelijke boodschap aan haar ex. Als hij haar niet wil zien dansen met iemand anders, dan moet hij vooral niet komen opdagen. Lipa was duidelijk geïnspireerd door discomuziek bij het maken van dit lied. Zelf omschrijft ze het genre van de single als nu-disco.

Beluister het nummer hier

Maan - Jij En Ik Tegen De Wereld

Zangeres Maan stapte na haar single Blijf Bij Mij met Ronnie Flex over op Nederlandstalige muziek en dat heeft haar geen windeieren gelegd. Ze scoorde grote hits met Lief Zoals Je Bent en Hij Is Van Mij, een samenwerking met Tabitha, Bizzey en Kris Kross Amsterdam. Haar nieuwe single heet Jij En Ik Tegen De Wereld en is een liefdesliedje over twee mensen die op het eerste gezicht misschien niet bij elkaar passen, maar toch samen de wereld aankunnen.

Beluister het nummer hier

Sam Smith - I Feel Love

Sam Smith, bekend van hits als Stay With Me, Too Good At Goodbyes en Promises met Calvin Harris, besloot Donna Summers klassieker I Feel Love in een nieuw jasje te steken. Het origineel werd gemaakt door de Italiaanse producer Giorgio Moroder, met wie Summer veel van haar hits opnam. In de versie van Sam Smith neemt Guy Lawrence van Disclosure (met wie Smith al de liedjes Latch en Omen maakte) die taak op zich. De plaat blijft trouw aan het origineel, inclusief de hoge noten die Smith ook weet halen.

Beluister het nummer hier

Martin Garrix & Dean Lewis - Used To Love

Martin Garrix brengt de nieuwe single Used To Love uit. De Amstelveense dj werkte eerder al samen met popsterren als Dua Lipa, Troye Sivan en Khalid en wist nu de Australische singer-songwriter Dean Lewis te strikken. Lewis scoorde onlangs nog hits met de singles Be Alright en Waves. In een filmpje over het schrijven van Used To Love vertelt Garrix dat ze het lied al vierhonderd keer hebben beluisterd, omdat ze het zelf zo gaaf vinden.

Beluister het nummer hier

Ariana Grande, Nicki Minaj & Normani - Bad To You

Ariana Grande nam de taak van uitvoerend producent op zich voor het soundtrackalbum van de nieuwe Charlie's Angels-film. De zangeres bracht al de samenwerking Don't Call Me Angel met Miley Cyrus en Lana Del Rey uit. Ze nam ook het lied Bad To You op met de toch nog niet gepensioneerde rapper Nicki Minaj en voormalig Fifth Harmony-zangeres Normani.

Beluister het nummer hier