De zangeressen van OG3NE, Amy, Shelley en Lisa Vol, zingen in hun liedjes over de liefde, over vriendschappen, maar ook over verlies en verdriet. Bij nummers die over moeilijke onderwerpen gaan, zoals Alles is nog hier over het gemis van hun moeder die in 2017 overleed, moeten ze hun eigen gevoelens soms uitzetten om niet te breken tijdens optredens.

"Dat is heel moeilijk. Daardoor vraag je je weleens af of je zo'n nummer überhaupt wel weer wil zingen. Maar uiteindelijk zeggen we altijd van wel, omdat we het belangrijk vinden om het gemis ook te uiten en omdat we merken dat anderen er ook iets aan hebben", aldus Lisa Vol in gesprek met NU.nl.

De zangeressen verloren in juli 2017 hun moeder aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker. Ook hun hit Lights and Shadows, geschreven door hun vader als een ode aan hun moeder, herinnert hen aan die tijd.

Amy Vol: "Het blijft pijnlijk, maar het fijne is dat wij ons gevoel in muziek kwijt kunnen. Dan voelt het als een soort verlossing dat je dat rotgevoel waar je de hele dag mee rondloopt, op die manier vorm kan geven."

'Je moet niet het publiek in kijken'

Avond aan avond zingen de zussen nummers van hun nieuwe album Straight to You en hun hits in verschillende theaters in Nederland. Op het moment dat een nummer voorbij komt met zo'n zware betekenis als Alles is nog hier, sluiten ze zich af voor de achterliggende gedachte.

"Van het publiek krijgen we vaak mee dat ze helemaal opgaan in de teksten, dat ze hun eigen gevoel er in kwijt kunnen en zij mogen dat ook. Maar als wij mooi willen blijven zingen, is dat voor ons niet echt een optie. Meestal vind ik het fijn om persoonlijk contact te hebben met het publiek tijdens een optreden, maar als ik bij moeilijke nummers iemand recht aankijk, kan ik echt denken: dat had ik niet moeten doen. Dan zie je de emoties bij zo iemand en is het best moeilijk niet zelf ook emotioneel te worden. Je moet dat jezelf echt aanleren", aldus Shelley Vol.

Alles is nog hier zong Lisa Vol eerst ruim twintig keer in haar eentje thuis, voor ze het met haar zussen wilde gaan doen. "Je moet eerst in vrede komen met de tekst en het gevoel dat je erbij hebt."

Praten over moeilijke periode gaat steeds makkelijker

Hoewel het zingen over de moeilijke periode soms voor emotionele momenten kan zorgen, vonden de zangeressen het praten over hun gevoel kort na het overlijden van hun moeder nog veel lastiger.

Lisa: "Een paar jaar later - wat heel raar is om te zeggen, dat het alweer een paar jaar later is - heb je het alweer zo vaak gedaan dat het makkelijker is op de een of andere manier. Je weet dat je het aankan, je weet wat je kunt zeggen. Ik denk dat dat is wat mensen bedoelen als ze zeggen dat je het een plekje weet te geven. Dat je een manier weet te vinden hoe je ermee om kunt gaan, zodat je je dagelijkse dingen kan doen."