Fresku kon door middel van zijn nieuwe album In Het Diepe, dat flink van koers veranderde toen zijn zoon chronisch ziek geboren werd, beter communiceren met zijn naasten. In gesprek met NU.nl vertelt hij hoe zijn liedjes de banden met zijn dierbaren versterkten.

Hoewel Roy Reymound, zoals Fresku eigenlijk heet, normaal gesproken liedjes schreef over dingen die hij al verwerkt heeft, zat hij nu midden in dat proces met schrijven, wat belangrijk bleek voor het uiten van zijn gevoelens aan zijn naaste omgeving.

"Mensen die me van dichtbij kennen, weten ook dankzij het album waar ik doorheen ga. Ze konden lange tijd niet tot me doordringen. Dit kwam door de muur die ik had opgebouwd. Op het moment dat ik weer ging schrijven en luisterde naar mijn emoties, was het alsof ik ook met hen sprak."

De rapper beleefde een zware periode nadat zijn zoon in de zomer van 2018 chronisch ziek ter wereld kwam. De rapper wilde in eerste instantie zoveel mogelijk thuis zijn "in zijn eigen nestje", maar al snel bekroop hem een gevoel van machteloosheid.

"Als ik problemen met geld had, kon ik harder werken en toen ik geen huis had, kon ik dingen doen om dat te veranderen, maar als je zoon ziek blijkt, is er niets wat je kunt doen. Door die machteloosheid ging mijn ego spelen. Ik ging verder met optreden en mijn theatershow afschrijven. Ik was op de automatische piloot aan het vluchten."

Fresku veranderde zijn muzikale koers nadat zijn zoon in de zomer van 2018 chronisch ziek ter wereld kwam. (Foto: Segraphy)

'Ik ben nog niet klaar met het verwerken'

Zes maanden later kwam de klap bij Fresku nog veel harder aan. "Door de situatie met mijn zoontje voelde ik ineens een sterke drang om terug naar de basis te gaan. Ik wilde heel graag bij mijn familie op Curaçao zijn." De rapper woonde als kind na de scheiding van zijn ouders zeven jaar bij zijn oma en ooms en tantes op het eiland.

"Toen ik terugkwam in Nederland en herenigd was met mijn moeder, vergat ik onbewust mijn familie daar een beetje. Nu is het huis van mijn oma leeg, want ze is overleden, net als de meeste ooms en tantes. De familie is versplinterd en uit elkaar gevallen. De realisatie dat zij er niet meer zijn, was heftig en ik ben nog niet klaar met het verwerken daarvan."

Het deed hem besluiten In Het Diepe op te dragen aan zijn oma, op wier verjaardag het album verscheen. Het nummer Wela, een van de nummers die hij (deels) in het Papiaments opvoert, gaat over haar.

'Ik wil niet meedoen aan het viral spelletje'

Zonder aankondiging vooraf bracht Fresku afgelopen vrijdag de plaat uit. Dit was een bewuste keuze, legt hij uit. "Ik ken mezelf nu wel zo goed dat ik de gevaren van mijn eigen onzekerheid ken. Hoe meer verwachtingen er zijn, hoe meer bewijsdrang ik heb. Ik wilde nu de muziek voor zich laten spreken."

Daarnaast hoopte hij terug te keren naar de essentie van zijn genre hiphop. "Hoewel de hiphopindustrie groeiende is, draait het tegenwoordig minder om de muziek en meer om cijfertjes, kleding en wat artiesten onderling over elkaar zeggen. Het is vooral een viral spelletje. Ik wil daar niet aan meedoen."

Fresku hoopt dat deze releasestrategie zijn luisteraars stimuleert om de plaat ook echt als album te ervaren. "Zeker in een tijd dat het niet echt meer om albums draait. Als ze al worden uitgebracht, zijn het vaak verzamelingen van hitjes. Er is minder aandacht voor het eindproduct, omdat iedereen liedjes pakt en ze in een afspeellijst pleurt."

Het kan Fresku uiteindelijk weinig schelen wat de hardcore hiphopfans van zijn plaat vinden. "Ik zing ook hier en daar en dat is niet meer zo gebruikelijk in hiphop, maar het kan me niet schelen als mensen dat niet real vinden. Als er één ding real is, is het mijn emotie op deze plaat. No shenanigans (geen poespas, red.), geen concessies."

Vooruit kijken doet hij voorlopig niet. "Ik heb alles wat ik nu ben op 33-jarige leeftijd hierin gestopt. Ik heb geen nieuwe inzichten nu, ik ben leeg, alles zit in die plaat. Als mijn carrière morgen stopt, heb ik wel mijn beste werk gemaakt."