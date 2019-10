Selena Gomez laat haar nieuwe muziek altijd als eerst aan haar vriendin en collega Taylor Swift horen. De zangeres vertelt in een interview met radiozender KTU dat Swift en haar ouders de eersten waren die de videoclips van haar twee nieuwe singles te zien kregen.

"Toen ik de videoclips van Lose You To Love Me en Look At Her Now had, ging ik naar Taylor en haar ouders", vertelt Gomez. "We zaten met z'n allen op de bank met het licht uit te kijken. Het was heel schattig om te zien hoe Taylor en haar moeder Andrea op de liedjes reageerden." In gesprek met Apples zender Beats 1 vertelde de 27-jarige Gomez al dat de 29-jarige Swift en haar moeder tranen in hun ogen hadden na het zien van Lose You To Love Me.

De zangeressen geven elkaar al jaren de primeurs van nieuwe muziek. "Ze liet mij Fearless (Swifts album uit 2008, red.) horen voordat het uitkwam. Ik kan me dat nog goed herinneren, want sindsdien zijn we beste vriendinnen."

Gomez, die naar eigen zeggen een groot fan van Swifts werk is, weet echter niet of de twee snel samen aan muziek zullen werken. "We hebben er zeker wel over nagedacht, maar we respecteren ook van elkaar waar we mee bezig zijn en geven elkaar de ruimte. Ik weet niet of het er in de toekomst wel van komt."

Gomez bracht vorige week de twee nieuwe singles uit. De zangeres scoorde in Nederland al hits met nummers als Wolves met Marshmello, It Ain't Me met Kygo en Back To You.