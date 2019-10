Taylor Swift moet toch weer voor de rechter verschijnen om een zaak over vermeend plagiaat in haar nummer Shake It Off aan te vechten. Een rechter besloot in februari 2018 dat er niet voldoende grond voor verdere vervolging was, maar in hoger beroep is nu besloten dat een jury naar de zaak moet kijken.

Sean Hall en Nathan Butler klaagden de zangeres aan omdat Shake It Off te veel overeenkomsten zou vertonen met hun nummer Playas Gon' Play. Een rechter oordeelde een jaar terug echter dat er niet voldoende creativiteit in de zinnen 'playas gonna play' en 'haters gonna hate' zat om het plagiaat te noemen.

Variety schrijft dat een andere rechter nu heeft besloten dat de zaak toch nog eens bekeken moet worden en dat een jury moet uitspreken of er voldoende grond is om van plagiaat te spreken.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voortgezet zal worden. De entertainmentsite schrijft dat de advocaten van de zangeres vermoedelijk alsnog zullen pleiten voor het seponeren van de zaak op basis van andere, niet genoemde, gronden.