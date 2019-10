De Amerikaanse zangers John Legend en Kelly Clarkson hebben een aangepaste versie van de kersthit Baby, It's Cold Outside opgenomen. De originele versie raakte vorig jaar in opspraak omdat die #metoo-uitspraken zou bevatten.

Een Amerikaans radiostation besloot vorig jaar het originele nummer van de radio te weren omdat het lied niet meer door de beugel zou kunnen.

In het nummer probeert een man een vrouw ervan te overtuigen om te blijven slapen, ook al zegt ze steeds nee. Het lied, geschreven door Frank Loesser in 1944, werd opgenomen voor de film Neptune's Daughter (1949) en won in 1950 een Oscar voor het beste originele nummer. Volgens luisteraars valt het in deze tijd uit de toon.

De zangeres blijft de avances van de man afslaan: "The answer is no, I really must go." Maar de man blijft aanhouden: "Mind if I move in closer?" Het meest wordt geklaagd over de zin "Say what's in this drink?", die impliceert dat er iets in haar drankje wordt gedaan.

Radiomaker Glenn Anderson zei destijds dat de teksten manipulatief en verkeerd aanvoelden. "De wereld waarin we leven is nu extra gevoelig, en mensen raken snel beledigd, maar in een wereld waarin #metoo eindelijk een stem heeft gekregen, is er geen plaats voor dit nummer."

John Legend schreef andere teksten voor nieuwe versie

In een interview met Vanity Fair sprak Legend over het nummer, waarvoor hij samen met met schrijver Natasha Rothwell een aantal nieuwe regels schreef. De nieuwe versie bevat teksten als: "What will my friends think? (I think they should rejoice) / If I have one more drink? (It's your body, and your choice)."

De nieuwe versie verschijnt op het seizoensalbum A Legendary Christmas van Legend en verschijnt rond Kerst.