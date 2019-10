Waylon staat niet onwelwillend tegenover een optreden met The Common Linnets tijdens het Eurovisie Songfestival dat in 2020 in Nederland plaatsvindt. Dat zei de zanger maandag bij Beau. De zanger is al jaren gebrouilleerd met Ilse de Lange.

Waylon deed in 2014 met De Lange als The Common Linnets mee aan het Eurovisie Songfestival en werd toen tweede met het nummer Calm after the storm. In 2018 nam hij als solo-artiest deel met het nummer Outlaw in 'em en eindigde hij op de achttiende plek.

Waylon speelt het succesnummer Calm after the storm niet tijdens eigen concerten: "Niet omdat ik het niet wil of omdat ik de rechten niet heb, maar ja, dan sta je daar in je eentje dat liedje te spelen. Dat schiet ook niet echt op."

Geconfronteerd met de opmerking van Beau van Erven Dorens dat de zanger en Ilse de Lange in Rotterdam toch echt samen op moeten gaan treden, reageerde Waylon in eerste instantie ontwijkend: "Dan wens ik je een prettige wedstrijd."

Na enig aandringen, ging hij inhoudelijk op het idee in: "Ze moeten eerst maar eens bellen."

"Maar jij kunt Ilse toch ook bellen? En dan zeggen, laten we dat nummer 'for old times sake' nog eens opvoeren?", pareerde Van Erven Dorens.

Waylon daarover: "Ja maar, ik organiseer het niet." En even later op de vraag of hij het graag wil: "Nou, ik zou het doen. Ja joh, natuurlijk. Het is een eer om dat voor je land te mogen doen."

Ondanks de succesvolle samenwerking ontstond er nooit een hechte band tussen De Lange en Waylon. Na het songfestival in 2014 braken ze met elkaar vanwege hun korzelige relatie en ontstond er een ruzieachtige sfeer die al jarenlang voortsleept.