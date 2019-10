Duncan Laurence is bijna hersteld van zijn virale luchtweginfectie en denkt vanaf donderdag weer te kunnen optreden, vertelde de zanger maandag in De Coen en Sander Show op Radio 538.

Als alles goed blijft gaan, staat de zanger donderdag in een uitverkocht 013 in Tilburg. Laurence moest vorige week enkele shows afzeggen. "Dat vond ik heel vervelend. Maar mijn stem werkte niet mee. Ik kon gewoon echt niet meer zingen. Ik probeerde het op het podium van Tivoli in Utrecht als een malle, maar er kwam niets uit. Dat was enorm balen want er waren al mensen onderweg naar het concert. Dus dat is dan een moeilijke keuze."

Laurence was de afgelopen week in goede handen, zegt hij: "Vocal coaches, fysiotherapeuten, osteopathie, alles kwam erbij. Maar inmiddels is mijn stem weer terug en kan ik weer zingen. We bouwen het rustig op en dan moet het donderdag in 013 weer lukken."

Op 24 oktober werd in De Wereld Draait Door bekendgemaakt dat het thema van het Songfestival, dat dit jaar dankzij de winst van Laurence in Rotterdam wordt gehouden, Open Up is. Voor de selectiecommissie die de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2020 gaat uitkiezen, had Laurence nog wel een tip: "Stel vooral de song voorop en niet de artiest, zou ik zeggen. Ik denk dat de artiest die het liedje heeft geschreven dat nummer ook het best kan brengen. Dan komt het veel beter over. Er gaan toch 200 miljoen mensen naar kijken en luisteren."

Het afgelaste concert van Laurence van vorige week in Tivoli Utrecht is verplaatst naar woensdag 13 november. Het geannuleerde concert in Maastricht van afgelopen vrijdagavond, is verplaatst naar 7 november. De show in Eindhoven van afgelopen zaterdag vindt nu plaats op 10 november.