Hij zou er eerst wel komen, toen weer niet en uiteindelijk bracht Kanye West vrijdag dan toch zijn negende studioalbum Jesus is King uit. Het nieuwe werk van de rapper roept verschillende meningen op van de muziekkenners. Een greep uit de recensies.

NME - vier van de vijf sterren

"Waar Ye een afgeraffelde verzameling was van slordige en halfgerealiseerde hoogmoed, is hier nu een album dat zelfverzekerdheid en helderheid uitstraalt. Met slechts elf nummers en een speelduur van 27 minuten is het album beknopt, zoals we van West gewend zijn, maar het vormt een substantieel geheel."

"Wat leuk is aan Jesus is King, is de oprechtheid van het album, en de vredige sfeer ervan. Wel mist het de maffe humor die de albums van West altijd zo leuk maakte. Maar deze opoffering wordt deels gecompenseerd met warmte en hoop voor de toekomst."

Lees de volledige recensie hier

Billboard - geeft geen sterren

"Op het album presenteert Kanye West zich als een vertegenwoordiger van het christendom. In navolging van een aantal Sunday Services (waarin hij kerkdiensten leidt in verschillende kerken, red.) en wat interviews waarin hij hierover vertelt, heeft West een spirituele transformatie ondergaan die ook is overgevloeid in zijn muziek."

"Jesus is King klinkt als de doop van een hervormd mens dat tot Jezus is gekomen. Van de het jubelende openingsnummer Every Hour, tot het hallelujahgezang op Selah: de toon is gezet voor een zondagwaardige soundtrack."

Lees de volledige recensie hier

Variety - geeft geen sterren

"Het album is kort, bevat weinig slaginstrumenten en het is zijn eerste cd waarop niet wordt gescholden. Ook is het niet erg goed. Maar of het het beluisteren waard is, hangt helemaal af wat je van Kanye vindt."

"Het beste nummer op het album - en het enige nummer van de cd dat men voor langere tijd bij zal blijven - is Use This Gospel. Een bescheidener versie van Runaway, dat van een enkele pianoklank beweegt naar een tekstloos refrein en een couplet bevat van rapper Clipse en een geweldige saxofoonsolo van niemand minder dan Kenny G."

Lees de volledige recensie hier