Het leven van Floor Jansen staat sinds haar deelname aan Beste Zangers behoorlijk op zijn kop. De zangeres, die al jaren internationaal succesvol is met metalband Nightwish, is door wekelijks op televisie te zingen plotsklaps een begrip in Nederland. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze blij is dat ze met haar deelname aan het programma vooroordelen over metalmuziek kan wegnemen.

Jansen, die sinds 2012 frontvrouw van de Finse metalband Nightwish is, stelt dat het grotere Nederlandse publiek een verkeerd beeld heeft van metal. Ze stelt dat onwetendheid over het genre leidt tot vooroordelen en clichés. "Een heleboel mensen denken dat metal alleen agressieve muziek is die door schreeuwende mannen met lange haren wordt gemaakt."

De zangeres zegt regelmatig te horen dat metal altijd over "dood en verderf" gaat en dat deze "bak herrie" wordt gemaakt door "nare mensen". "Zelfs het woord "satanisch" wordt gebruikt om de muziek te omschrijven."

"Nederlandse metal is in het buitenland een begrip, een gevierd fenomeen. In Nederland wordt het toch vaak met de nek aangekeken terwijl het een heel divers genre is met allerlei substromingen", vertelt ze.

Jansen zag haar deelname aan Beste Zangers als een goede gelegenheid om zich opnieuw aan haar geboorteland voor te stellen. "Ik kende het programma eerlijk gezegd nog niet, omdat ik niet in Nederland woon. Toen ik erover na begon te denken leek het me een leuke kans om naar Nederland te kunnen communiceren wie ik ben en wat ik doe."

Beste Zangers zorgt ook voor meer aandacht voor Nightwish

"Ik heb daar mijn muzikale visitekaartje kunnen afgeven, waardoor er weer deuren zijn opengegaan en ik hopelijk wat vooroordelen over metal heb kunnen wegnemen." De zangeres zegt al verschil te merken in hoe mensen tegen haar over het genre spreken.

"Het zou te kort door de bocht zijn om "zie je nou wel" te zeggen, maar mensen in mijn omgeving die mijn muziek voor het eerst horen zeggen vaak: "Dit is eigenlijk heel mooi en anders dan ik had verwacht". Dat krijg ik nu op grotere schaal terug."

Door Jansens deelname aan Beste Zangers is er nu opeens niet alleen maar aandacht voor haar, maar ook voor haar band. Nightwish kondigde onlangs een tweede show aan in de Ziggo Dome. "Het ging al gewoon goed met Nightwish, maar het gaat nu wel nog harder."

Hoewel haar deelname aan het programma meer effect had dan ze had durven hopen, zegt de zangeres dat het niet eenvoudig was. "Je speelt met een band die je niet kent ook nog eens muziek die je niet goed kent. Ik was echt ver uit mijn comfortzone. En het is ook nog eens op televisie, dus het moet keigoed zijn."

'Een soloplaat is voorlopig echt nog toekomstmuziek'

De zangeres was dan ook verbaasd toen ze merkte dat haar optredens week na week hits werden. "Ik had me nog nooit met views en trending beziggehouden, maar het was tof om te zien hoe enorm het leeft in Nederland." Jansen benadrukt dat dit niet alleen geldt voor haar eigen optredens, maar ook die van haar mede-kandidaten, die overigens ook door haar Finse bandleden werden gewaardeerd.

Jansen besloot het ijzer te smeden wanneer het heet is en gaat begin volgend jaar met Beste Zangers-collega Henk Poort op een snel uitverkochte clubtour door Nederland. "De show is perfect voor de mensen die mij nu leren kennen, omdat het eigenlijk een introductie is van alles wat ik in de afgelopen twintig jaar heb gedaan."

Ook de fans van het eerste uur belooft ze een speciale ervaring. "Het is een unieke kans om het werk eens in een kleinere, intieme setting te spelen. Met Nightwish staan we eigenlijk alleen in arena's, dus dit is weer eens heel iets anders."

Met de clubtour, een nieuw album van Nightwish en een internationale tour met de band op komst, zit haar agenda bomvol. Tijd voor een soloplaat of een deelname aan het Eurovisie Songfestival is er dan ook nog niet. "Dat is allemaal toekomstmuziek. Ik moet na de drukte alles laten bezinken en nadenken over wat ik dan wil."

Jansen begint haar solotour op 23 januari in Doornroosje in Nijmegen en doet daarnaast ook Groningen, Heerlen, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Tilburg aan. Op 23 en 24 november 2020 staat Nightwish in Ziggo Dome.