Het is alweer vijftien jaar geleden dat de Britse singer-songwriter James Blunt groots doorbrak met de hit You're Beautiful. In gesprek met NU.nl stelt hij dat alle liedjes op zijn nieuwe album Once Upon a Mind niet onderdoen voor zijn succesvolste lied.

"Mij hoor je niet klagen hoor, want door You're Beautiful heb ik een dik huis in Ibiza en kan ik over de hele wereld in arena's optreden", lacht Blunt. Hij verkocht sinds 2004 meer dan 13 miljoen exemplaren van zijn debuutalbum Back To Bedlam waar naast You're Beautiful ook de hit Goodbye My Lover opstond.

Blunt legt uit dat hij bij het schrijven van zijn debuut geen angst of filter kende, maar bij de platen die volgden, zich vaak inhield. "Ik zei niet meer de waarheid, omdat ik altijd met het publiek in mijn hoofd liedjes schreef. Hoe meer ik achterhield, hoe minder ik nog muziek maakte met de reden waarom ik ooit begon, namelijk: mijn gevoelens en gedachten kwijt kunnen. Niet onbelangrijk voor een gereserveerde Engelsman."

Dat hij niet zozeer over zijn gevoelens schreef, maar vooral liedjes maakte waarvan hij dacht dat het publiek ze wilde horen, wil echter niet zeggen dat hij niet trots is op die platen. "Ik ben nog steeds tevreden over die liedjes, maar het schrijven was alleen geen emotionele ervaring voor me."

Ziekte van vader dwong Blunt eerlijke liedjes te schrijven

Zijn familiesituatie zorgde ervoor dat zijn zesde album Once Upon a Mind naar eigen zeggen zijn eerlijkste album is geworden. "Het gaat niet goed met mijn vader en hij is altijd al mijn held en steun geweest. Ik wist dat ik een lied voor hem wilde schrijven (Dit werd de ballade Monsters, red.), want ik heb nog maar weinig tijd met hem. Daardoor realiseerde ik me ook dat mijn tijd met mijn vrouw en kinderen eindig is en dat ik maar beter nu tegen ze kan zeggen wat ik wil. Dit album is dan ook echt voor mijn familie."

Blunt ligt dan ook niet wakker van wat de rest van de wereld van de plaat vindt. "Ik kan je recht in de ogen aankijken en zeggen dat dit het beste en belangrijkste album is dat ik ooit heb gemaakt. Staat er een grote radiohit op? Niet echt. Maakt dat uit? Niet voor mij, want weet je? You're Beautiful is niet mijn beste lied, maar wel het meest succesvol, terwijl mijn elf nieuwe liedjes er niet voor onderdoen."

De zanger volgt zijn albums nog steeds op met lange wereldwijde tours, wat zijn familieleven niet altijd ten goede komt. "Ik ben soms achttien maanden achtereen van huis weg en dat heeft veel invloed op mijn jonge kinderen en mijn vrouw natuurlijk." Over de lange periodes zonder haar schreef hij het lied Cold. Op de vraag of hij dan niet minder zou willen touren voor haar, antwoordt hij gevat: "Nu klink je dus net als mijn vrouw."

"Ik ben nu eenmaal verslaafd aan muziek, omdat het iets bijzonders doet in een negatieve, verdeelde wereld. Mijn werk verdeelt mensen niet, maar brengt ze juist samen. Dat is toch fucking awesome? Daarom houd ik van toeren, maar het gaat zeker ten koste van andere dingen en dat gesprek met het thuisfront is dan ook nooit klaar."

'Mensen dachten: Hoe kan die emotionele jongen zo grof zijn?'

De 45-jarige Blunt ziet voor- en nadelen van het feit dat hij 'pas' op dertigjarige leeftijd doorbrak. "Het zorgt ervoor dat ik nu gewoon moet liegen als er naar mijn leeftijd wordt gevraagd. Ik zit steeds mijn Wikipedia-pagina aan te passen", grapt hij. "Tegelijkertijd kon ik dankzij levenservaring het hippe en coole aspect van de muziekwereld wat meer in perspectief zien. Ik hoefde daar voor mijn gevoel niet in mee te gaan."

Toch wist Blunt zich in de afgelopen jaren een ander imago aan te meten door middel van gevatte antwoorden op negatieve berichten die hij ontving via Twitter. "Mensen waren in de war, omdat ze dachten dat ik een gevoelige, emotionele jongen ben door mijn muziek en toen bleken mijn tweets ineens zo grof."

Toch vond hij zijn imago van romantische jongen al nooit echt passen. "Ik schreef een lied over hoe ik onder invloed de vriendin van iemand anders aan het stalken was. Mijn platenmaatschappij heeft het heel goed weten te verpakken alsof het iets romantisch was. Mensen dansen er nu op tijdens hun trouwerij. Op Twitter breng ik dat iets meer in balans. Ik blijf gewoon een weird dude met een creepy liedje."

Blunt komt 28 februari 2020 naar Amsterdam voor een concert in AFAS Live. Het album Once Upon a Mind is sinds 25 oktober verkrijgbaar.