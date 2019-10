Krezip trad donderdagavond op in een uitverkochte Ziggo Dome. Het is de eerste van drie reünieconcerten die de Tilburgse band in de Amsterdamse zaal geeft. Wat vonden recensenten van het optreden?

Trouw - 4 sterren

"Govaert betoont zich als altijd een frontvrouw met lef en flair. Zij weet het publiek moeiteloos mee te krijgen in talloze meezingfeestjes en zorgt met een danspartij op de vleugel voor een uitgelaten stemming."

"Natuurlijk ontbreekt de opwinding van de begindagen van de band in Amsterdam. Maar daar staat tegenover dat hier overduidelijk een groep zeer ervaren muzikanten staat, die allesbehalve uitgeblust is. Bovendien biedt het bijna twee uur durende concert voor elk wat wils, met opzwepende rocknummers en ingetogen pianoballads."

NRC - 4 sterren

"Het werd een enigszins rommelig concert. Er waren de nostalgische liedjes uit het verleden, de onthulling van het nieuwe album (inclusief voorproefje), enkele covers en er waren technische hoogstandjes."

"Door die verschillende soorten repertoire, duurde het even voordat de groep soepel op het podium stond. Maar toen bleek dat zelfs het drakerige Everybody's Got To Learn Sometime van The Korgis in de Krezip-versie licht en fris kan klinken. De muzikanten, allen in zwart en grijs, met een witte blouse voor Govaert, hadden niet veel franje nodig. Hun hechtheid als zestal lijkt nog even vanzelfsprekend als vroeger."

Het Parool - geeft geen sterren

"Het duurde tot een cover van Venus en een van Krezips sterkste nummers, Go To Sleep, voor het enigszins weifelende publiek los was. Meteen daarna volgde er ook bevrijdend nieuws: Krezip heeft een heel nieuw album af. Sweet High verscheen tijdens het concert online."

Vanaf toen zweefde Krezip naar een feestelijke apotheose. Langs pareltje All My Life, via een massaal meegegalmd I Would Stay naar een vrolijkmakende discofinale met Plug It In & Turn Me On. Met Govaert dansend en stampend boven op haar vleugel. Krezip is volwassen, maar is godzijdank zijn jeugdigheid niet kwijt."

