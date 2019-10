De release van Jesus is King, het nieuwe album van Kanye West dat vrijdag uit zou komen, is weer uitgesteld, meldt de rapper vrijdag op Twitter.

"Fans, bedankt dat jullie zo loyaal en geduldig zijn. We zijn op dit moment bezig de mixen van Everything We Need, Follow God en Water te verbeteren. We zullen niet slapen voordat dit album af is", schrijft West.

Op 21 oktober bevestigde West via Twitter dat zijn nieuwe album op 25 oktober uit zou komen.

De release van Jesus is King werd meerdere keren uitgesteld. West begon vorig jaar in augustus met de opnames van het album, dat toen nog Yandhi heette en in september van dat jaar zou verschijnen.

Die datum werd niet gehaald, en ook de later aangekondigde datum in november bleek niet haalbaar. De rapper schoof het project vervolgens op de lange baan. Eind september meldde de vrouw van de 42-jarige rapper, realityster Kim Kardashian, dat Jesus is King op 29 september zou verschijnen. Ook die datum bleek uiteindelijk niet te kloppen.

Ondertussen kondigde de rapper vrijdag aan dit jaar nog met een opvolger van Jesus is King te komen. In een podcast van Beats 1 maakte de rapper bekend dat Jesus is Born met Kerst moet worden uitgebracht.