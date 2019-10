Muziekstreamingdienst Spotify ververst iedere vrijdag de afspeellijst New Music Friday, waarin een groot deel van de nieuwe singles uit binnen- en buitenland wordt opgenomen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Coldplay - Orphans

In aanloop naar hun dubbelalbum dat op 22 november moet verschijnen, brengt Coldplay vrijdag twee nieuwe platen uit. De laatste hits van de Britse band komen uit 2017. Samen met The Chainsmokers maakten ze Something Just Like This en voor Miracles werkte Coldplay samen met Big Sean. Zanger Chris Martin was solo nog te horen in Heaven van Avicii. Orphans wordt tegelijk met Arabesque uitgebracht.

Duncan Laurence - Love Don't Hate It

Vijf maanden na zijn winst op het Eurovisie Songfestival komt de zanger van Arcade voor het eerst met een nieuw nummer. Love Don't Hate It is een stukje opzwepender, met opnieuw de kenmerkend hoge pieken in zijn stem.

Major Lazer & Khalid - Trigger

De Amerikaanse dj-formatie slaat de handen ineen met de Talk-zanger voor een opvallend gevoelig nummer. Trigger werd geschreven als soundtrack voor de nog te verschijnen game Death Stranding.

Krezip - Come Back With Me Now

De band uit Tilburg is voor het eerst sinds 2007 terug met een studioalbum: Sweet High. Het nieuwe Come Back With Me Now is een van de tien nummers die daarop te horen zijn. Ook de eerdere hit Lost Without You is meegenomen op het nieuwe album.

Galantis & Dolly Parton - Faith (feat. Mr. Probz)

De Nederlandse zanger Mr. Probz werkte voor deze plaat niet alleen samen met het Zweedse muziekduo Galantis, maar ook met de inmiddels 73-jarige countryzangeres Dolly Parton. Faith is een moderne cover van John Hiatts Have a Little Faith in Me uit 1987.

Van Dik Hout - Een Greep Naar Het Geluk

De Nederlandse band bracht 25 jaar geleden hun eerste album uit en voegt vrijdag Eén Nacht Eeuwigheid toe aan hun repertoire. Op het nieuwe album staan staan twaalf nummers, waaronder Een Greep Naar Het Geluk.

