De Amerikaanse Secret Service heeft documenten vrijgegeven die aantonen dat de rapper Eminem zich in 2018 tegenover de dienst heeft moeten verantwoorden voor rapteksten met kritiek aan het adres van de Amerikaanse president Donald Trump, meldt Buzzfeed woensdag.

De betreffende teksten staan op Eminems album Revival, dat uitkwam op 15 december 2017. De rapper heeft het in het nummer Framed over twee moorden die hij een ander in de schoenen wil schuiven.

Eminem refereert met de bijnaam 'Donald Duck' aan de Amerikaanse president, die volgens de raptekst in de tuin begraven zou liggen. Ook rapt hij dat Trumps dochter Ivanka Trump in de kofferbak van zijn auto ligt.

Op dezelfde dag dat Framed verscheen, werd de geheime dienst in een bericht geattendeerd op de "dreigende teksten" van de rapper. De dienst begon vervolgens een onderzoek.

Gesprek verliep in goede sfeer

Volgens de documenten die Buzzfeed in bezit heeft, werd Eminem op 16 januari 2018 verhoord en verliep het gesprek in goede sfeer. Terwijl de interviewers de rapteksten voorlazen, rapte de artiest volgens Buzzfeed mee. De Secret Service besloot uiteindelijk de zaak niet over te dragen aan een openbaar aanklager.

Eminems raptekst in het nummer The Ringer van zijn in augustus 2018 verschenen album Kamikaze blijkt overigens op waarheid te berusten. In dat nummer rapt de 46-jarige Marshall Bruce Mathers, zoals Eminem echt heet: "Agent Orange (een verwijzing naar Donald Trump en een in de Vietnamoorlog gebruikt bestrijdingsmiddel, red.) stuurde de geheime dienst op me af om te vragen of ik hem pijn wilde doen. En of ik een link met terroristen heb. Ik antwoordde: 'Alleen als het gaat om inkt of tekstschrijvers.'"

Eminem heeft in zijn teksten eerder kritiek geuit op Trump. Zo ging hij in 2017 in stevige bewoordingen tekeer tegen de Amerikaanse president tijdens de uitreiking van de BET Hip Hop Awards uitreiking.