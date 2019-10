De rapformatie Gang Starr heeft een nieuw album aangekondigd. One of the Best Yet is het eerste album sinds zestien jaar en komt uit op 6 december, meldt NME zaterdag.

Gang Starr - dat oorspronkelijk bestond uit DJ Premier en Guru - bracht in 2003 hun zesde en tot nu laatste album uit: The Ownerz. In september van dit jaar liet de hiphopformatie weer van zich horen met het nummer Family and Loyalty. Dat was de eerste nieuwe muziek sinds het overlijden van Guru in 2010. Donderdag volgde er nog een ander nummer met de titel Bad Name.

"Ik heb nooit getwijfeld of het vertrouwen verloren. Ik voelde Gang Starr nog altijd in me. Maar het komt er nu pas na negen jaar weer uit", aldus DJ Premier die ook muziek produceerde voor hiphoppers als The Notorious B.I.G., M.O.P., Jay-Z, Nas en Big L.

Guru overleed in april 2010 op 43-jarige leeftijd. De rapper raakte kort daarvoor in een coma tijdens zijn strijd tegen kanker. Guru, die eigenlijk Keith Elam heette, was bij het grote publiek vooral bekend van zijn project Jazzmatazz.