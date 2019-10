Nick Cave and the Bad Seeds komen op 29 april naar de Amsterdamse Ziggo Dome, maakt organisator Green House Talent vrijdag bekend.

De 62-jarige artiest en zijn vaste band spelen dan nummers van hun eerder deze maand verschenen album Ghosteen. De kaartverkoop start vrijdag 25 oktober om 10.00 uur via ticketmaster.nl.

Nick Cave and the Bad Seeds stonden in oktober 2017 ook in de Ziggo Dome. Dat optreden stond toen in het teken van het album Skeleton Tree, waarin onder meer de dood van Caves zoon werd verwerkt. De vijftienjarige Arthur viel in 2015 van een klif in Australië.

De impact van dat ongeluk kwam ook aan bod in de documentaire One More Time with Feeling. Het nieuwe album Ghosteen wordt gezien als het vervolg op Skeleton Tree.

Vorige maand werd al bekend dat Nick Cave in januari ook solo naar Nederland komt. Voor Conversations with Nick Cave brengt hij een bezoek aan het Muziekgebouw in Eindhoven en Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen.