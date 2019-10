Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Katy Perry - Harleys in Hawaii

Katy Perry brengt alweer haar derde single van het jaar uit, maar nieuws over een volgend album is er nog niet. De Amerikaanse zangeres deelt na Never Really Over en Small Talk nu het liedje Harleys in Hawaii. De plaat is een sensueel liefdesliedje met een pakkend refrein en een door hiphop geïnspireerde productie. In de video doet Perry precies wat de titel doet vermoeden: motorrijden op Hawaï.

Beluister het nummer hier

Armin van Buuren & Ne-Yo - Unlove You

Armin van Buuren werkt samen met Nederlandse sterren als Kensington, Marco Borsato en Davina Michelle, maar weet ook internationale acts te strikken voor samenwerkingen. Zijn nieuwe single Unlove You is een samenwerking met de Amerikaanse r&b-zanger Ne-Yo, die in Nederland hits scoorde met liedjes als So Sick, Miss Independent, Closer en Let Me Love You (Until You Learn To Love Yourself). Van Buuren brengt op 25 oktober het album Balance uit.

Beluister het nummer hier

Kensington - Ten Times The Weight

Nadat hun vierde plaat Control in 2016 de eerste plaats in de hitlijsten behaalde en een lange tour werd afgewerkt, besloten de mannen van Kensington zich terug te trekken in de Canadese bossen om aan een nieuw album te werken. Deze plaat heet Time en verschijnt op 15 november. Na Bats, What Lies Ahead en Chronos pt. 1 is het indringende Ten Times The Weight alweer het vierde lied dat we ervan horen.

Beluister het nummer hier

James Blunt - Monsters

James Blunt brengt op 25 oktober zijn nieuwe album Once Upon A Mind uit en deelt in de aanloop daarnaar elke week een nieuwe single. Deze week is het de beurt aan het lied Monsters, dat hij schreef voor zijn ernstig zieke vader. "Ik ben niet je zoon, je bent niet mijn vader, we zijn twee volwassen mannen die afscheid nemen. We hoeven niets te vergeven of vergeten, want we kennen elkaars fouten", zingt Blunt, bekend van hits als You're Beautiful en 1973, in deze beladen ballade.

Beluister het nummer hier

Sevn Alias - Nacht Actief

De 23-jarige rapper Sevn Alias, geboren als Sevaio Mook, heeft al een lange lijst albums en mixtapes op zijn naam staan. Hij werkte op In Amsterdam samen met Maan en stond vorig jaar al eens op het Belgische festival Rock Werchter. De in Amsterdam opgegroeide rapper brengt aan de lopende band nieuwe muziek uit en de single Nacht Actief is zijn nieuwste wapenfeit.

Beluister het nummer hier