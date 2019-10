Lenny Kravitz brengt zijn Here to Love-tour ook naar Nederland. De Amerikaanse rockartiest zal op 24 juni een concert geven in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Tijdens de show zal de viervoudig Grammy-winnaar onder meer liedjes spelen van zijn meest recente album Raise Vibration.

Kravitz gaf in 2018 nog een show op het Hello Festival in Emmen. In juni 2017 stond hij eveneens in de Ziggo Dome.

De kaartverkoop voor zijn concert in Ziggo Dome gaat van start op vrijdag 18 oktober om 10.00 uur.

Kravitz scoorde hits met nummers als Are You Gonna Go My Way, Always on the Run, Let Love Rule, It Ain't Over 'Till It's Over en I'll Be Waiting. Hij bracht tot dusver tien albums uit, die wereldwijd meer dan 40 miljoen keer werden verkocht.