Hiphopproducer, songwriter en rapper Timbaland heeft de afspeelrechten van zijn muzikale oeuvre verkocht aan muziekinvesteerder Hipgnosis, het bedrijf waar Chic-voorman Nile Rodgers in het bestuur zit. Hipgnosis heeft hiermee de mogelijkheid om geld te verdienen aan bijvoorbeeld het streamen van ruim honderd albums en nummers van onder anderen Justin Timberlake, Madonna en Drake, meldt Variety woensdag.

De bedragen die gemoeid zijn met de deal zijn niet bekendgemaakt. Hipgnosis beschikt naar eigen zeggen over ruim zesduizend nummers met een waarde van 1,3 miljard dollar (ongeveer 1,17 miljard euro). Het bedrijf heeft eerder muziekrechten van onder anderen Eurythmics-bandlid Dave Stewart aangekocht.

Andere artiesten voor wie Timothy Zachery Mosley, de echte naam van Timbaland, nummers schreef of produceerde zijn onder anderen Missy Elliott, Aaliyah, Jay-Z, Nelly Furtado, 50 Cent, 2Pac en Rihanna. Timbaland leverde een bijdrage aan meerdere albums van Timberlake, die in totaal ruim dertig miljoen keer over de toonbank gingen. Van het album Loose van Furtado uit 2006, waar de producer ook aan meewerkte, werden twaalf miljoen exemplaren verkocht.

De 47-jarige Timbaland bracht zelf in 2007 het album Shock Value uit. Deze plaat behaalde de platina status in de Verenigde Staten en bevatte de hits Give It to Me (met Timberlake and Furtado) en The Way I Are.

Het in het Europese belastingparadijs Guernsey geregistreerde Hipgnosis is genoteerd bij de Londense aandelenbeurs. Bij de beursgang in 2018 haalde het bedrijf ruim 400 miljoen euro op bij de aandelenuitgifte.