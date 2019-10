De producers Justin en Jeremiah Raisen beschuldigen zangeres Lizzo van plagiaat met haar nummer Truth Hurts. De broers werkten jaren geleden samen met de zangeres aan een nummer en schrijven nu op Instagram dat ze ongevraagd delen uit dat nummer heeft gebruikt in haar hit.

Volgens het Amerikaanse producersduo heeft Lizzo muziekakkoorden en de tekstregel "I just took a DNA test, turns out I’m a 100 per cent that bitch" overgenomen nadat ze een opnamesessie met hen had. Tijdens die opnames nam Lizzo het nummer Healthy op. In dat nummer zou ze dezelfde tekstregel hebben gezongen.

"Er is nooit contact met ons opgenomen over onze bijdrage aan de muziek, teksten en akkoorden in het nummer Truth Hurts", aldus de broers Raisen. "We hebben geprobeerd dit conflict in stilte op te lossen toen het nummer in 2017 uitkwam. We vroegen om 5 procent per persoon van de opbrengst van het lied. Dat we hier nu mee naar buiten komen, is voor ons de enige manier om de emotionele schade te verlichten."

De 31-jarige Melissa Viviane Jefferson, zoals Lizzo echt heet, had in 2019 een grote hit met Truth Hurts. In september vertelde ze dat ze eigenlijk wilde stoppen met optreden toen het nummer vlak na het uitkomen in 2017 geen succes had.

In 2018 beschuldigde de Britse zangeres Mina Lioness Lizzo van plagiaat met Truth Hurts. De Amerikaanse zangeres zou een tekst hebben overgenomen uit een tweet van de Britse.