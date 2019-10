Hoewel Hardwel afgelopen weekend op FestyLand weer even op het podium te zien was, markeerde zijn aanwezigheid nog niet de terugkeer van de dj. Dat laat zijn management desgevraagd aan NU.nl weten.

Hardwell kwam tijdens de dj-set van de jongens van Stuk TV als verrassing het podium op. Vervolgen stond de dj even achter de draaitafels, maar zweepte hij het publiek van het evenement in Volkel voornamelijk als mc op.

In september 2018 liet Hardwell, de artiestennaam van Robbert van de Corput, weten dat hij voor onbepaalde tijd zou stoppen met optreden. Aan dat voornemen is volgens zijn management ook niets veranderd. "Hij wil zich op dit moment gewoon in alle rust bezighouden met muziek en besteedt zijn tijd aan vrienden en familie."

In 2012 kampte Hardwell op 25-jarige leeftijd al met een burn-out: "Ik deed weken niets anders dan slapen en op de bank hangen. Mijn telefoon nam ik niet meer op. Depressief is een te groot woord, maar ik was wel echt down. Ik vond even helemaal niets meer leuk", zei hij daarover in een interview in AD.

Het lijkt erop dat de dood van Avicii in april 2018 er mede voor gezorgd heeft dat de wereldberoemde artiest gas terug wilde nemen. "Ik denk wel dat de dood van Avicii iets bij Robbert getriggerd heeft, door te denken van: ja fuck, ik moet ook gewoon voor mezelf kiezen", zei zijn manager Anna Knaup in 2018 hierover.

Ook Knaup benadrukte destijds dat het om een time-out gaat en niet om een definitief afscheid. "Een pauze om een stap terug te doen en eens achterom te kijken in plaats van vooruit."

Hardwell werd in 2011 bekend toen hij het nummer Zero 76 uitbracht met Tiësto. In 2013 begon hij zijn eerste wereldtournee, waarna hij na een poll van DJ Mag werd gekozen tot de beste dj. In 2014 won hij de publieksprijs opnieuw.

In 2015 startte Hardwell zijn tweede wereldtournee, United We Are. Verder schreef hij een hit voor zangeres Maan (Perfect World) en trapte hij in 2016 de benefietactie Serious Request van NPO 3FM af.