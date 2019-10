Armin van Buuren zit naar eigen zeggen lekker in z'n vel en heeft een productieve periode achter de rug, waarin hij de puntjes op de i zette voor zijn nieuwe album Balance.

"Ik merk dat ik minder bang ben om risico's te nemen", vertelt de 42-jarige dj, wiens plaat vrijdag is verschenen, aan NU.nl.

"Op dit album staan veel leuke samenwerkingen. Natuurlijk hoor je de oude Armin-sound - dat verwachten de fans ook van me - maar je hoort ook een hoop experimenten."

Een voorbeeld daarvan is het hardstylenummer Don't Let Me Go. "Verder staan er wat ballad-achtige nummers op de plaat en een samenwerking met Ne-Yo, waar ik heel trots op ben. De hoofdsound blijft trance, maar op je zevende album wil je ook weer eens wat anders laten horen."

Dat hij makkelijker zijn eigen weg gaat, komt volgens Van Buuren door zijn jarenlange ervaring in de muziekwereld. "Ik zit twintig jaar in het vak en heb de helft van de wereld gezien. Ik ben 42 en heb twee kinderen. De mening van anderen is nog steeds belangrijk voor me, maar wel minder. Ik vind het vooral belangrijk om lol te hebben in de studio en mezelf opnieuw uit te dagen in plaats van doen wat mijn fans pleast. Daarom heb ik wat meer 'uitstapjes' gemaakt."

'Vinden van balans is dagelijks gevecht'

Zijn nieuwe album Balance gaat letterlijk over het vinden van balans. "Ik denk dat we daar allemaal continu naar zoeken", zegt de dj, die onlangs in de talkshow Jinek vertelde dat hij zich in 2010 ondanks al zijn successen de ongelukkigste man op aarde voelde.

"Mijn leven is behoorlijk gek, maar gelukkig heb ik een stabiele thuisbasis. Toch is het een uitdaging om alles in goede banen te leiden. Je wil goed zijn voor je gezin, je vrienden en je fans. Dat is een dagelijks gevecht. Als ik ja zeg tegen een boeking, ben ik niet bij de voetbalwedstrijd van m'n zoontje."

De albumtitel vindt hij om meerdere reden geslaagd. "Balance heeft zeven letters en dit is mijn zevende plaat. De middelste letter is de 'a' van Armin."