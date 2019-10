Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Harry Styles - Lights Up

Harry Styles besloot zijn fans te verrassen. Zonder enige aankondiging bracht hij op vrijdag zijn nieuwe single Lights Up uit. Het is zijn eerste werk sinds het verschijnen van zijn debuutalbum in mei 2017. Daar was ook de hitsingle Sign of the Times op te vinden. Voor Lights Up werkte Styles wederom samen met producer Tyler Johnson. Naar verwachting wordt Lights Up de eerste single van een tweede album.

Roxeanne Hazes - Kapot

Roxeanne Hazes staat vrijdagavond in Paradiso in Amsterdam waar ze veel nieuw werk ten gehore zal brengen. De zangeres bracht onlangs al de singles Bonnie & Clyde en Mama was een klootzak uit. Nu volgt ook het lied Kapot. Hazes bezingt haar spijt na een gestrande relatie en hoe ze met onenightstands haar pijn probeert te vergeten. In een interview met NU.nl vertelt ze dat ze het fijn vindt om zichzelf te kwellen tijdens schrijfsessies. "Dat je met buikpijn thuiskomt, omdat je zo diep terug in je gevoel bent gegaan; ik vind dat echt lekker", aldus Hazes.

Camila Cabello - Easy

Camila Cabello beloofde haar fans onlangs veel nieuwe muziek uit te brengen en ze heeft de daad bij het woord gevoegd. Na het duet Señorita met haar vriend Shawn Mendes, bracht ze de singles Liar, Shameless en Cry For Me uit. Nu voegt ze daar Easy aan toe. In het liefdesliedje bezingt Cabello hoe haar geliefde haar onzekerheden over zichzelf wegneemt.

DI-RECT - Nothing To Lose

De Haagse band DI-RECT is toe aan de derde nieuwe single van dit jaar. Na Devil Don't Care en Be Strong, delen de bandleden nu het lied Nothing To Lose. DI-RECT gebruikte een kunstwerk van kunstenaar Jamel Armand als cover van de single. De band speelt de komende weken een aantal shows in Europa en sluit het jaar op 28 en 29 december af met twee optredens in 't Paard van Troje in Den Haag.

Nona - Addicted

De Brabantse zangeres Nona rondde de Herman Brood Academie af en reisde af naar New York om daar haar debuutalbum op te nemen. Haar lied Sleeptalking werd al meer dan vijf miljoen keer beluisterd op Spotify. De zangeres, wier ouders een platenzaak hadden, zingt een mix van blues, rock en soul met een doorleefd stemgeluid dat doet denken aan Amy Winehouse. Het lied Addicted is te vinden op haar debuutalbum.

