Nicki Minaj is binnenkort te horen in een nieuw nummer waarvoor ze samenwerkte met Ariana Grande en Normani. Dat blijkt uit de aangekondigde nummers op de soundtrack van Charlie's Angels, die Grande vrijdag op haar Twitter-kanaal deelt.

Minaj kondigde begin september haar pensioen aan, maar verwijderde dat bericht later weer. Of de nieuwe release ook betekent dat ze haar carrière weer voortzet, is verder nog onduidelijk.

Op de officiële soundtrack van Charlie's Angels, die op 1 november verschijnt, is Minaj samen met Grande en voormalig Fifth Harmony-zangeres Normani te horen in Bad to you. Grande is zelf nog te horen in vier andere nummers, waaronder de inmiddels verschenen titelsong Don't Call Me Angel. Daarvoor werkte ze samen met Miley Cyrus en Lana Del Rey.

Minaj, die bekend is door hits als Anaconda en Starships, bood begin september haar excuses aan na haar plotselinge pensioenaankondiging. "De tweet was te abrupt en kwam ongevoelig over, dat spijt me", schreef de 36-jarige rapper.