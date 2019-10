Anita Meyer had haar grote hit Why Tell Me, Why uit 1981 bijna niet mogen uitbrengen, omdat ze in eerste instantie niet enthousiast was over het nummer. De schrijvers van het liedje hadden het aan iemand anders gegeven toen ze er niet leuk op genoeg reageerde, vertelde de zangeres donderdag in Pauw.

"De schrijvers van het liedje kwamen bij mij thuis en zeiden 'we hebben zo'n goed liedje'", aldus Meyer. Ik reageerde niet heel enthousiast toen ze het voorspeelden. Ik dacht 'ik weet het niet'. Op een later moment liep ik tijdens het uitlaten van mijn hond langs de opnamestudio, bij mij om de hoek, en besloot om toch nog eens te kijken. Toen bleek dat ze het liedje aan een zingende cameraman met de naam Karel hadden gegeven, omdat ik niet leuk genoeg had gereageerd. Ik hoorde het liedje opnieuw en dacht 'wat is dit goed geworden'. De producers vroegen of ook ik het liedje wilde inzingen en toen was iedereen ontzettend enthousiast."

De 64-jarige Meyer voelde zich schuldig dat zij het nummer weer toebedeeld had gekregen en sprak dat uit toen ze de eerdere vertolker van Why Tell Me, Why later weer tegenkwam. "Ik zei 'sorry' maar Karel zei 'ik gun het je van harte'. Hij was opera gaan zingen en dat vond hij ontzettend leuk."

Why Tell Me, Why bereikte in 1981 de eerste plaats in de Nederlandse hitlijsten. Het nummer, geschreven door Piet Souer, Martin Duiser en Gregory Elias was met ruim tweehonderdduizend verkochte exemplaren de meest succesvolle single van dat jaar. Why Tell Me, Why betekende, na Meyers eerdere nummer één hit The Alternative Way uit 1976, haar grote comeback. In 2011 en 2016 stond het nummer van Meyer op 1 in de Homo 100.