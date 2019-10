Roxeanne Hazes schuwt in haar teksten de moeilijke momenten in het leven niet. De zangeres vertelt in gesprek met NU.nl dat ze het fijn vindt om zichzelf te kwellen bij het schrijven van liedjes.

"Dat je met buikpijn thuiskomt, omdat je zo diep terug in je gevoel bent gegaan; ik vind dat echt lekker", aldus de 26-jarige Hazes, die vrijdag in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam staat. Haar nieuwe nummer Kapot gaat over een verloren liefde en Mama was een klootzak over haar ruige verleden.

"Ik geef alles weg in mijn nummers, ga niets uit de weg. Ik vind het lekker om over klotedingen te schrijven: er zit iets destructiefs in me en ik kan daar dan heerlijk in zwelgen. Ik kan daar beter over schrijven dan over geluk. Ik denk dat dit het Hazes-DNA is."

Hazes: "Ik heb een rugzakje met verdriet en door daar soms dingen uit te halen en die met anderen te delen, denk ik mensen ook een beetje te kunnen helpen. Dat ik ze kan laten zien dat iedereen moeilijke periodes kent. Iedereen deelt alleen de mooie dingen, maar in mijn ogen kunnen verdriet en kwetsbaarheid niet genoeg gedeeld worden."

Zangeres kreeg brieven van luisteraars

De zangeres merkt dat de luisteraars van haar liedjes dat ook kunnen waarderen. Zo kreeg ze van vrouwen brieven en berichtjes toen ze Ik was toch je meisje had uitgebracht. In die berichtjes vertelden de vrouwen dat ze al heel lang twijfelden over hun relatie, maar door dit nummer er ook daadwerklijk een punt achter durfden te zetten.

"Ik vind het fijn dat ik de vrijheid heb om in mijn nummers over moeilijke thema's te vertellen. Het is een beetje alsof je je dagboek de wereld in stuurt. Dat is eng, maar ook heel bijzonder, omdat mensen zich gesterkt kunnen voelen door wat jij opschrijft. Zoals ik dat zelf bij een nummer van Lana Del Rey had na een relatiebreuk, hebben zij dat bij mijn muziek."

'Ik had dicht bij mezelf moeten blijven'

Dat Hazes makkelijk over haar hartzeer schrijft, betekent niet dat ze geen onzekerheid kent. Zo herschrijft ze nummers tientallen keren en haalt ze ieder moment weer andere elementen uit een liedje die anders moeten. Zelfs als een nummer al is uitgebracht, wordt er nog weleens iets aangepast.

"Mama was een klootzak werd geweigerd bij enkele radiostations, want het woord 'klootzak' ging ze te ver. Toen heb ik een andere versie opgenomen: Mama was een drama. Dat was eens, maar nooit weer. Het nummer was goed zoals het was en daar had ik het bij moeten laten. Maar op dat moment voelde het als een juiste beslissing. Ik heb nog weleens de neiging te veel naar anderen te luisteren, terwijl ik eigenlijk dicht bij mezelf zou moeten blijven."

De zangeres is nu eenmaal grover dan sommige mensen kunnen waarderen. "Ik roep vaak scheldwoorden, maar dat hoort ook bij mij. Dus dat hoort ook in een liedje. De enige reden waarom ik nu nog op mijn woorden ga letten, is omdat ik niet wil dat Fender (Hazes' zoon, red.) het van me overneemt. Dat ik op driejarige leeftijd al heel hard 'tyfus' riep, zie ik toch liever niet terug bij mijn zoon."