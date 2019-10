De Amerikaanse zangeres Diana Ross is een van de artiesten die volgend jaar optreden tijdens het Glastonbury Festival. Zij maakt haar opwachting als een van de Sunday legends, meldt de organisatie donderdag op Twitter.

Ross trad nog niet eerder op tijdens het Glastonbury Festival. "Voor al mijn fans over de hele wereld: dit is een eerbetoon aan jullie", aldus Ross. "Ik kom met alle liefde naar Glastonbury."

Het optreden rond theetijd (laat in de middag) op zondag is traditioneel een van de belangrijkste momenten van het festivalweekend. In 2019 nam Kylie Minogue die plek voor haar rekening.

Diana Ross werd eind jaren vijftig bekend met de zeer succesvolle popgroep The Supremes, bekend van hits als Baby Love en Where Did Our Love Go. Later zong ze zelf succesvolle nummers als Upside Down, My Old Piano en Theme from 'Mahogany' (Do You Know Where You're Going To). Samen met Lionel Richie maakte ze de klassieker Endless Love.

Festival in een mum van tijd uitverkocht

Het Glastonbury Festival 2020 raakte afgelopen zondag binnen korte tijd uitverkocht. Meer dan 2,4 miljoen mensen probeerden een kaartje te kopen. Dit is een record voor dit vijfdaagse festival dat in 2020 voor de vijftigste keer gehouden wordt. Het festival wordt van 24 tot 28 juni in het Engelse Somerset gehouden.

Wie tijdens de komende editie nog meer komen optreden, is nog niet bekend. Volgens geruchten zal de Amerikaanse zangeres Taylor Swift een optreden op het hoofdpodium voor haar rekening nemen.

Dit jaar gaven onder anderen Miley Cyrus, The Cure, Kylie Minogue en Stormzy een optreden tijdens het festival.