Ozzy Osbourne (70) heeft opnieuw een deel van zijn tour uitgesteld. De Engelsman schrapt al zijn shows in Europa en het Verenigd Koninkrijk, die volgens de planning begin 2020 zouden moeten plaatsvinden.

"Ik ben niet dood, maar nog wel herstellende", vertelt Osbourne in een video die hij woensdag deelt op Twitter. "Ik ben het echt zat om de hele dag aan mijn bed gekluisterd te moeten zijn. Ik kan niet wachten om weer aan de slag te gaan."

De rocker verzoekt zijn fans om nog even geduld te hebben. "Ik ga niet met pensioen, maar ik wil me voor de volle 100 procent goed voelen als ik weer op het podium ga staan. Er komt bovendien een nieuw album aan."

De tour die Osbourne vanaf eind mei gaat doen door Noord-Amerika, gaat volgens zijn huidige planning wel door.

Zanger kreeg na val last van eerder opgelopen letsel

De zanger is in de lente van dit jaar gevallen in zijn huis en moest daarna herstellen. Door de val kreeg de zanger weer last van nekletsel dat hij in 2003 opliep. In dat jaar veroorzaakte hij op zijn landgoed in Engeland een ongeluk met zijn quad.

De rockster was in februari dit jaar al eerder genoodzaakt zijn Europese tournee te staken, nadat hij een luchtweginfectie kreeg die eveneens door de griep veroorzaakt werd. Er stond geen concert gepland in Nederland.