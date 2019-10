The Eagles gaan in 2020 op tournee door de Verenigde Staten en zullen hun complete Hotel California-album uit 1976 spelen. Dat meldt People dinsdag.

De tournee van de Amerikaanse rockband begint op 7 februari in Atlanta en gaat dan verder naar New York, Dallas, Houston en San Francisco om op 18 april te eindigen in Inglewood, Californië.

De band zal naast de nummers van Hotel California ook diverse andere hits spelen. De band wordt daarbij ondersteund door een orkest dat bestaat uit 42 muzikanten en een 22-koppig koor,

Hotel California is het op twee na best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten. Het besteeg de hitlijsten in rap tempo en sleepte twee Grammy Awards in de wacht voor de nummers New Kid in Town en Hotel California.

The Eagles traden in september al in Amerika op met het Hotel California-repertoire tijdens twee uitverkochte optredens in Las Vegas. De band bestaat nu uit zanger/drummer Don Henley, gitarist Joe Walsh, bassist Timothy B. Schmit, zanger/gitarist Deacon Frey (zoon van de in 2016 overleden mede-oprichter Glenn Frey) en Vince Gill (zang/gitaar).

Eagles is een van de best verkopende bands uit de jaren zeventig en een van de best verkopende acts aller tijden. Het optreden in de Ziggo Dome afgelopen zomer tijdens hun Europese tour was het eerste optreden van de band zonder Glenn Frey. Hij overleed begin 2016 aan de gevolgen van een longontsteking.