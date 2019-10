Het concert van The Animals, afgelopen maandag in Amsterdam, werd afgelast omdat de band weigerde een setlist te geven. Dat zegt de concertorganisator in een verklaring.

Volgens André Beherzig, woordvoerder van de Duitse concertorganisator Hohenstein Konzerte, zou de band enkele uren voor het concert in AFAS Live volgens afspraak 25.000 dollar (bijna 23.000 euro) ontvangen.

Nadat de opbouwwerkzaamheden en de soundcheck succesvol waren afgerond, gingen de deuren van AFAS Live open. Maar Beherzig schrijft dat de band pas een setlist overhandigde toen het concert volgens de planning al van start had moeten gaan.

"Het indienen van een setlist van tevoren is essentieel voor een concert van dit formaat", stelt Beherzig in een persbericht. Of de band daarom werd belet om op te treden, wordt na het lezen van de brief echter niet duidelijk. De band had op dat moment volgens Beherzig wel al bezit genomen van de 25.000 dollar. Dit gebeurde "op illegale wijze", zegt hij.

Rest van tournee volledig afgelast

Animals-zanger Eric Burdon ging op de bewuste avond weliswaar het podium van AFAS Live op, maar blies direct de aftocht. Volgens Burdon had de band namelijk geen cent ontvangen van de producent. Enkele uren daarna liet Burdon op Facebook weten dat de rest van tournee zou zijn geschrapt.

Beherzig stelt in de brief van maandag dat hij daardoor geen lijmpogingen meer kon ondernemen. Daarnaast bevestigt Beherzig in de brief wat Burdon toen al aankondigde: de Europese tournee van The Animals is inderdaad volledig afgelast. Ook heeft het bedrijf justitie om hulp gevraagd om het dispuut met de band tot een goed einde te brengen. Burdon gaf eerder aan dat The Animals dezelfde actie hebben ondernomen.

De Britse band werd aan het begin van de jaren zestig wereldberoemd met de hit The House of the Rising Sun.