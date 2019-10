Floor Jansen geeft in januari 2020 zes soloshows in Nederland. De zangeres van de Finse metalband Nightwish is momenteel te zien in het muziekprogramma Beste Zangers.

Jansen geeft tijdens haar minitournee optredens in Doornroosje in Nijmegen, De Oosterpoort in Groningen en Parkstad Theaters in Heerlen. Ook doet de zangeres de Melkweg in Amsterdam, TivoliVredenburg in Utrecht en 013 in Tilburg aan.

Onlangs werd aangekondigd dat Jansen samen met haar band Nightwish op 24 november 2020 in de Ziggo Dome in Amsterdam te zien zal zijn.

De zangeres, sinds 2012 frontvrouw van de Finse metalband, is wereldberoemd bij metalfans. Door haar deelname aan het AVROTROS-programma Beste Zangers geniet ze nu ook bekendheid in haar thuisland.

Jansen zong eerder in de bands After Forever en ReVamp en werkte met grote metalnamen als Sabaton en Ayreon. Ze woont samen met haar vriend en dochter in Zweden.



De voorverkoop voor de concerten is al gestart.